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Влада Краснодарського краю РФ заявила про пожежу на НПЗ після влучання дрона

Пізніше Кондратьєв заявив про ліквідацію пожежі (фото ілюстративне)

У Краснодарському краї Росії в ніч на 31 травня влада заявила про пожежу на місцевому Афіпському нафтопереробному заводі. За словами губернатора Веніаміна Кондратьєва, причиню стало влучання безпілотника.

Він додав, що горіла одна з установок із перегону мазуту, постраждалих не було.

Пізніше Кондратьєв заявив про ліквідацію пожежі.

Водночас губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що вночі був обстріляний населений пункт Шебекіно, де, за його словами, поранені четверо жителів.

Хто здійснив обстріл Гладков у своєму телеграмі не пише. Він додав, що з 31 травня з Шебекінського і Грайворонського округів починають вивозити дітей.

Бєлгородська, Брянська та Курська області Росії, що межують з Україною, зазнають регулярних обстрілів. Російська влада звинувачує в них ЗСУ. Українська сторона обстріли не коментує.

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