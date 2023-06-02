У розвідці Британії заявили про «гостру дилему» для командування РФ після подій у Бєлгородській області

Розвідка Великої Британії прокоментувала черговий рейд російських добровольців у Бєлгородській області Росії, заявивши, що цього разу російським силам вдалося «досягти більшого успіху у стримуванні рейду, ніж попереднього разу», але при цьому довелося застосувати широкий спектр засобів.

«Згідно з власним пресрелізом Міноборони Росії, воно вдалося до розгортання повного спектру бойових засобів на власній території, включаючи ударні вертольоти і важку термобаричну ракетну систему ТОС-1А. Зараз російське командування стоїть перед гострою дилемою: зміцнити оборону в прикордонних регіонах Росії чи посилити свої лінії в окупованій частині України», – заявили у розвідці.

Вранці 1 червня угруповання «Російський добровольчий корпус» та Легіон «Свобода Росії», які воюють на боці України, оголосили про новий рейд на територію РФ. Згодом міністерство оборони РФ прозвітувало про «зірвану спробу вторгнення» до Бєлгородської області.

Влада Бєлгородської області Росії 1 червня повідомила, що кілька населених пунктів Шебекінського і Грайворонського округів зазнали обстрілів. Зокрема, у місті Шебекіно внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» спалахнув гуртожиток, пошкоджено будівлю міської адміністрації. За даними російських інформагенцій, після обстрілів у Бєлгородській області госпіталізовано 11 людей, четверо з них у тяжкому стані.

Це вже другий такий рейд російських добровольців за останні 10 днів.

22 травня кілька десятків бійців, які декларували свою належність до РДК та легіону «Свобода Росії», увійшли на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області Росії. Вони захопили російський прикордонний пункт і перебували в кількох населених пунктах міського округу. Під час цих рейдів РДК через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого відношення, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.

Секретар Ради національної оборони України Олексій Данілов, коментуючи події у Бєлгородській області РФ, 1 червня заявив, що «це тільки початок». Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Це ж не перший випадок, коли росіяни зі зброєю в руках ідуть захищати свою країну. Звикаємо до цього. Я неодноразово наголошував – мають право… Я впевнений, що це тільки початок – далі буде. Це буде не тільки Бєлгород. Ви ж бачите, що там відбувається – то дрони самі по собі по Москві починають запускати, то ще щось. Дивна країна», – сказав він в ефірі програми Свобода Live.

Данілов наголосив, що процес фрагментації Росії почався 24 лютого, «коли ці божевільні вирішили напасти на нашу країну».