Данілов про події у Бєлгородській області РФ: «це тільки початок»

Секретар Ради національної оборони України Олексій Данілов, коментуючи події у Бєлгородській області РФ, заявив, що «це тільки початок».

«Це ж не перший випадок, коли росіяни зі зброєю в руках ідуть захищати свою країну. Звикаємо до цього. Я неодноразово наголошував – мають право… Я впевнений, що це тільки початок – далі буде. Це буде не тільки Бєлгород. Ви ж бачите, що там відбувається – то дрони самі по собі по Москві починають запускати, то ще щось. Дивна країна», – сказав він в ефірі програми Свобода Live.

Данілов наголосив, що процес фрагментації Росії почався 24 лютого, «коли ці божевільні вирішили напасти на нашу країну».



«Нічого дивного не відбувається, де далі наступного разу ми будемо бачити такі речі – це тільки питання часу», – наголосив секретар РНБО.

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Влада Бєлгородської області 1 червня повідомила, що кілька населених пунктів Шебекінського і Грайворонського округів зазнали обстрілів. Зокрема, у місті Шебекіно внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» спалахнув гуртожиток, пошкоджено будівлю міської адміністрації. За даними російських інформагенцій, після обстрілів у Бєлгородській області госпіталізовано 11 людей, четверо з них у тяжкому стані.

Уранці 1 червня угруповання «Російський добровольчий корпус» та Легіон «Свобода Росії», які воюють на боці України, оголосили про новий рейд на територію РФ. Згодом міністерство оборони РФ прозвітувало про «зірвану спробу вторгнення» до Бєлгородської області.

Минулого тижня кілька десятків бійців, які декларували свою належність до РДК та Легіону «Свобода Росії», увійшли на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області Росії. Вони захопили російський прикордонний пункт і перебували в кількох населених пунктах міського округу. Під час цих рейдів РДК через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого відношення, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.