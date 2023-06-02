«Підвищена тривожність». В ISW проаналізували реакцію Росії на рейд РДК у Бєлгородській області

Реакція російських офіційних осіб і військових блогерів на новий рейд бійців «Російського добровольчого корпусу» і Легіону «Свобода Росії» у Бєлгородській області РФ свідчать про те, що в російському інформаційному просторі зберігається «підвищена тривожність» щодо війни проти України, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики згадали слова речника Кремля Дмитра Пєскова, який 1 червня заявив, що президент Росії Володимир Путін постійно отримує інформацію про ситуацію в Бєлгородській області. Крім того, Путін нагородив голову Шебекінського району Володимира Жданова орденом Мужності за реагування на ситуацію на кордоні. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що чиновники евакуювали 200 дітей до Пензенської області РФ і планують 3 червня евакуювати ще 600 дітей до Калузької та Ярославської областей.

«Ці евакуації, повідомлення про залученість Путіна та характеристика операції Міністерством оборони РФ як спроби «вторгнення» на російську територію свідчить про те, що Кремль намагається використати ці обмежені рейди для підтримки своїх поточних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб зобразити війну в Україні як екзистенційну й отримати внутрішню підтримку для тривалої війни», – кажуть аналітики.

У ISW зауважили, що РДК і ЛРС не намагалися «серйозно контролювати» територію Бєлгородської області Росії ні 1 червня, ні під час рейду 22 травня, незважаючи на їхню заявлену мету «захоплення території Росії».

Влада Бєлгородської області 1 червня повідомила, що кілька населених пунктів Шебекінського і Грайворонського округів зазнали обстрілів. Зокрема, у місті Шебекіно внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» спалахнув гуртожиток, пошкоджено будівлю міської адміністрації. За даними російських інформагенцій, після обстрілів у Бєлгородській області госпіталізовано 11 людей, четверо з них у тяжкому стані.

Уранці 1 червня угруповання «Російський добровольчий корпус» та Легіон «Свобода Росії», які воюють на боці України, оголосили про новий рейд на територію РФ. Згодом міністерство оборони РФ прозвітувало про «зірвану спробу вторгнення» до Бєлгородської області.

Минулого тижня кілька десятків бійців, які декларували свою належність до РДК та Легіону «Свобода Росії», увійшли на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області Росії. Вони захопили російський прикордонний пункт і перебували в кількох населених пунктах міського округу. Під час цих рейдів РДК через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого відношення, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.

Секретар Ради національної оборони України Олексій Данілов, коментуючи події у Бєлгородській області РФ, 1 червня заявив, що «це тільки початок». Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Це ж не перший випадок, коли росіяни зі зброєю в руках ідуть захищати свою країну. Звикаємо до цього. Я неодноразово наголошував – мають право… Я впевнений, що це тільки початок – далі буде. Це буде не тільки Бєлгород. Ви ж бачите, що там відбувається – то дрони самі по собі по Москві починають запускати, то ще щось. Дивна країна», – сказав він в ефірі програми Свобода Live.

Данілов наголосив, що процес фрагментації Росії почався 24 лютого, «коли ці божевільні вирішили напасти на нашу країну».