Новий рейд РДК та «Легіону Свобода Росії»: у Бєлгородській області РФ бої та паніка

Бійці «Російського добровольчого корпусу» та «Легіону Свобода Росії» вранці 1 червня заявили, що знову прориваються на територію РФ.

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Зокрема, РДК у телеграм-каналі анонсував рейд до Бєлгородської області – цього разу у напрямку Шебекіно. Легіон у відеозверненні заявив, що йде в РФ, «щоб принести свободу, мир і спокій» і попросив місцевих жителів не залишати приміщень.

Одразу після цього почали з'являтися повідомлення про бої на кордоні Росії та України – диверсанти повідомили про знищення російського міномету «Тюльпан» та завантаженого боєприпасами КАМАЗу.

Також РДК заявив, що накрив «Градами» будівлю МВС у Шебекіному – міста з 40-тисячним населенням поблизу Бєлгорода. З'явилися повідомлення про те, що росіяни спалюють документи біля адмінбудівель і в паніці залишають Шебекіно та Бєлгород.

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Російське ж Міноборони заявило в обід 1 червня, що російські військові нібито відбили «три українські атаки» на Бєлгородську область. А голова області Гладков повідомив, що Шебекіно зазнало артобстрілу, у місті спалахнула будівля гуртожитку.

Головні питання випуску:

Що відбувається зараз у російських Шебекіно та Бєлогороді?

Як РДК та «Свобода Росії» збираються «звільняти» РФ такими короткими вилазками через кордон?

І чи готова армія РФ воювати безпосередньо за Росію?