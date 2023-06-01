У Бєлгороді стався вибух, є потерпілі

У прикордонному з Україною російському обласному центрі Бєлгороді 1 червня стався вибух «невідомого пристрою», повідомив губернатор регіону Вʼячеслав Гладков.

За попередніми даними, на проїжджу частину впав безпілотник. Телеграм-канал Baza писав, що вибух стався на вулиці Щорса в районі Харківської гори. Вулицю перекрили, там працюють спецслужби.

Губернатор повідомив про двох постраждалих — одного з них було доставлено до лікарні з підозрою на струс мозку. Також було пошкоджено автомобіль.

Baza пише, що спецслужби перевіряють інформацію про падіння ще одного безпілотника.

Влада Бєлгородської області 1 червня повідомила, що кілька населених пунктів Шебекінського і Грайворонського округів зазнали обстрілів. Зокрема, у місті Шебекіно внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» спалахнув гуртожиток, пошкоджено будівлю міської адміністрації. За даними російських інформагенцій, після обстрілів у Бєлгородській області госпіталізовано 11 людей, четверо з них у тяжкому стані.

Уранці 1 червня угруповання «Російський добровольчий корпус» та Легіон «Свобода Росії», які воюють на боці України, оголосили про новий рейд на територію РФ. Згодом міністерство оборони РФ прозвітувало про «зірвану спробу вторгнення» до Бєлгородської області.