Що насправді відбувається в російському Шебекіно?

- Російський Курськ атакували безпілотники. Принаймні про це заявляє місцева влада. А в Шебекіно Бєлгородської області в результаті обстрілів евакуювали людей. «Російський добровольчий корпус» знову повідомляє про спецоперацію на території прикордонних з Україною російських областей. Чи означає це, що війна перекинулась на територію Росії і які це матиме наслідки – говоримо з військовим експертом.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Після трагедії в Києві через зачинене під час тривоги укриття арештували чотирьох людей. Їх називають відповідальними за смерті киян через службову недбалість. Президент за цей інцидент пригрозив меру столиці «нокаутом». Тим часом по країні почали перевіряти укриття. Чи доступні сховища в Києві та регіонах? Та чи користуються ними люди. Розкажемо і покажемо.
- Румунія підписала декларацію про підтримку вступу України в НАТО. Тим часом в Німеччині кажуть, що будь-які майбутні гарантії безпеки, які країни Заходу можуть надати Україні, повинні відрізнятися від статусу членства у НАТО. Що означають такі заяви для України? Чому думки лідерів різних країн щодо статусу України різняться? Та чим завершився саміт Європейської політспільноти в Молдові – говоримо у другій частині ефіру.
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