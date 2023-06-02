Що насправді відбувається в російському Шебекіно?

Буча під час вторгнення й окупації РФ та рік по тому

У Бучі, що на Київщині, триває реалізація проєкту «Вулиця Вокзальна» з відбудови приватного житла, яке було зруйноване і пошкоджене під час повномасштабного російського вторгнення у лютому-березні 2022 року.