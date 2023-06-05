До 90% столичних укриттів із понад 1600 перевірених є безперешкодний доступ – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив результати перевірки понад 1600 укриттів у всіх районах столиці станом на ранок 5 червня, з яких випливає, що до 90% укриттів (або 1477) є безперешкодний доступ.

До комісіїувійшли представники ДСНС, поліції, райдержадміністрацій і служб міста. Стовідсотковий доступ (89) до укриттів (наразі перевірених – ред.) є на території Деснянського району, йдеться у звіті. Повідомляється, що 63% (1005) укриттів перебувають у задовільному стані, 37% (590) – у незадовільному.

«Місто минулого та цього року виділило районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів. Перевірка триває. Звертаю увагу голів районних держадміністрацій: за результатами перевірки щодо глав районів із найгіршими показниками будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень», – сказав Кличко.

За його словами, аналогічні дані сьогодні зранку на нараді комісія надала міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну, який визначений від уряду відповідальним за перевірку укриттів.

Учорашнього ранку сам Камишін у Telegram писав: «Підбили підсумки 2-го дня роботи комісії по ревізії укриттів Києва. На даний момент перевірена вже третина укриттів міста. Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова».

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим. У цій справі проходять четверо осіб, яким вже обрали запобіжні заходи, один із них – охоронець медзакладу – перебуває у СІЗО.

2 червня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про ухвалене рішення щодо цілодобового доступу до укриттів у місті.

Уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні.