У МВС прозвітували про стан укриттів, більшість з яких уже перевірили

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що станом на 5 червня в Україні обстежили 50195 укриттів.

Згідно з повідомленням, це 79% з усього наявного числа.

Повідомляється, що 4679 (9% від перевірених) виявилися зачиненими; 11644 (23% від перевірених) – не придатні до використання.

«Київ. Обстежено 2156 (48%) укриттів, з яких 137 (6% від перевірених) виявилися зачиненими. 804 (37% від перевірених) – не придатні до використання», – повідомили в МВС.

Органи Нацполіції, ДСНС, а також представники місцевої влади продовжують здійснювати перевірку укриттів, додали у відомстві. Загалом обстежити мають 64 143 місця.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко називав цифру: 1664 перевірених укриття. 63% (1005) укриттів перебувають у задовільному стані, 37% (590) – у незадовільному.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим. У цій справі проходять четверо осіб, яким вже обрали запобіжні заходи, один із них – охоронець медзакладу – перебуває у СІЗО.

2 червня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про ухвалене рішення щодо цілодобового доступу до укриттів у місті.

Уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні.