Жінка загинула на Херсонщині через обстріл із боку російських військ – Прокудін

На Херсонщині в селищі Козацьке через обстріл із боку російських військ загинула жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Армія РФ вкотре прицільним вогнем вкрила житлові будинки цього населеного пункту», – написав він у телеграмі ввечері 5 червня.

За словами Прокудіна, сьогодні ж загарбники обстріляли Кізомис забороненими запалювальними боєприпасами.

«Виникла пожежа на вже засіяному полі. Частину посівів вдалося врятувати», – написав він.

За словами голови ОВА, обстріли весь день були і в Тягинській громаді, тут було влучання в інтернат.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.