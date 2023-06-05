Російська авіація атакувала Берислав на Херсонщині, є поранені – ОВА

Російська авіація атакувала Берислав на Херсонщині, поранені дві людини, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



«Ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста. Через обстріл пошкоджено приміщення приватного підприємства та близько двадцяти житлових будинків. Поранення дістали двоє людей – 73-річна жінка та 48-річний чоловік», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих доставили до лікарні.

Раніше українська влада повідомила, що російські війська вночі та вранці масовано атакували Херсон, загинула людина, ще одна поранена.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим