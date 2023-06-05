Через російський обстріл Херсона загинула людина, ще одна поранена – ОВА

Російські війська вранці обстріляли Херсон, загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Близько 10 ранку армія РФ знову обстріляла обласний центр – влучили в одне з підприємств. Через ворожі удари травми несумісні з життям отримав 55-річний охоронець, який перебував на робочому місці», – написав він у телеграмі.

Як повідомила раніше обласна військова адміністрація, російські війська вночі та вранці масовано обстрілювали житлові квартали Херсона, постраждала 47-річна жінка.

За попередніми даними, місто атакували із реактивних систем залпового вогню, а також забороненими запалювальними боєприпасами, що призвело до великої кількості пожеж.



«Через удари армії РФ пошкоджено зо два десятки житлових будинків, гаражі, автомобілі, два освітні заклади. Також окупанти обстріляли один із медичних закладів, в якому на момент атаки знаходилися 135 пацієнтів та 44 медики. Дивом вони не постраждали. У лікарні вибито вікна та двері», – йдеться у повідомленні.

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Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.