Через російську агресію на Херсонщині та Донеччині минулої доби поранені 5 людей – влада

Минулої доби внаслідок російської агресії поранені п’ятеро людей на Донеччині та Херсонщині, повідомляє місцева влада.

Як заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, за минулу добу російські війська здійснили 28 обстрілів, атакуючи з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі заводу та комунального підприємства Бериславського району. Через російську агресію 2 людини отримали поранення», – написав він у телеграмі.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що 4 червня російські війська поранили 3 жителів Донеччини: у Торецьку, Максимівці та Новомарковому.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.