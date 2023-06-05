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«Досвід правого берега проеціюється на лівий» – Гуменюк про зміну настроїв у лавах армії РФ на півдні

«Вони усвідомлюють, що рано чи пізно їм доведеться залишати цю територію» (фото ілюстративне)

Українські військові спостерігають зміну настроїв російських сил на півдні через планований контрнаступ України, повідомила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі проєкту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії.

«Дійсно, ми тривалий час спостерігаємо за тим, як вони нервуються, як вони намагаються вгадати напрямок того самого контрнаступу: звідки ж все-таки відбудеться. Саме тому вони, перебуваючи в такому постійному напруженні, не мають сталого, позитивного морально-психологічного настрою, а навпаки, дуже розгублені, дуже втомлені отим очікуванням. І усвідомленням безперспективності свого перебування там», – сказала Гуменюк.

«І досвід правого берега все-таки проеціюється на лівий берег. Вони усвідомлюють, що рано чи пізно їм доведеться залишати цю територію», – додала вона.

За словами речниці, попри те, що російські сили облаштовують там додаткові рубежі оборони і намагаються маневрувати, «за непрямими доказами, вже простежується така загальна думка, що на цих територіях вони – не назавжди».

«Тому що незважаючи на те, що готують «референдум», намагаються паспортизувати населення, все ж таки найдорожче для себе – все, що намародерили, і все, чим займалися весь цей час – вони вже спакували і відправили подалі від Сил оборони, щоб це не стало доказами в суді», – заявила вона.

У Міноборони Росії раніше заявили, що вранці 4 червня українська армія пішла в атаку на п’ятьох ділянках фронту. У відомстві стверджують, що спроба наступу нібито була марною.

Після цього в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України закликали не вірити заяві Міноборони РФ.

Напередодні Міноборони України опублікувало ролик, в якому від імені українських військових звернулося з проханням дотримуватися інформаційної тиші. У ньому йдеться про те, що наступ ЗСУ розпочнеться без оголошення. Таку ж заяву зробила у неділю заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Херсон і правобережжя Херсонщини українські війська деокупували восени минулого року. Проте частина Херсонщини все ще перебуває під російською окупацією.

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