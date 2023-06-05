«Досвід правого берега проеціюється на лівий» – Гуменюк про зміну настроїв у лавах армії РФ на півдні

Українські військові спостерігають зміну настроїв російських сил на півдні через планований контрнаступ України, повідомила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі проєкту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії.

«Дійсно, ми тривалий час спостерігаємо за тим, як вони нервуються, як вони намагаються вгадати напрямок того самого контрнаступу: звідки ж все-таки відбудеться. Саме тому вони, перебуваючи в такому постійному напруженні, не мають сталого, позитивного морально-психологічного настрою, а навпаки, дуже розгублені, дуже втомлені отим очікуванням. І усвідомленням безперспективності свого перебування там», – сказала Гуменюк.

«І досвід правого берега все-таки проеціюється на лівий берег. Вони усвідомлюють, що рано чи пізно їм доведеться залишати цю територію», – додала вона.

За словами речниці, попри те, що російські сили облаштовують там додаткові рубежі оборони і намагаються маневрувати, «за непрямими доказами, вже простежується така загальна думка, що на цих територіях вони – не назавжди».

«Тому що незважаючи на те, що готують «референдум», намагаються паспортизувати населення, все ж таки найдорожче для себе – все, що намародерили, і все, чим займалися весь цей час – вони вже спакували і відправили подалі від Сил оборони, щоб це не стало доказами в суді», – заявила вона.

У Міноборони Росії раніше заявили, що вранці 4 червня українська армія пішла в атаку на п’ятьох ділянках фронту. У відомстві стверджують, що спроба наступу нібито була марною.

Після цього в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України закликали не вірити заяві Міноборони РФ.

Напередодні Міноборони України опублікувало ролик, в якому від імені українських військових звернулося з проханням дотримуватися інформаційної тиші. У ньому йдеться про те, що наступ ЗСУ розпочнеться без оголошення. Таку ж заяву зробила у неділю заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Херсон і правобережжя Херсонщини українські війська деокупували восени минулого року. Проте частина Херсонщини все ще перебуває під російською окупацією.