Російські військові атакували ракетами центр та Слобідський район Харкова – влада

Російські військові пізно ввечері 5 червня атакували ракетами Харків, повідомляють представники місцевої влади.

«Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Попередньо – ракети С-300. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються, профільні служби працюють на місцях влучань», – проінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Аналогічне повідомлення оприлюднив і мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, «ДСНС працює на місцях вибухів, обстеження територій, що опинилися під ударом, триває».

Раніше 5 червня внаслідок обстрілу міста Балаклія на Харківщині одна людина загинула, девʼятеро були поранені.

Розташований майже впритул до кордону з Росією Харків від початку повномасштабного російського вторгнення є обʼєктом ударів військ РФ. Вони застосовують для цього, серед іншого, перероблені для наземного використання комплекси ППО С-300. Точність цієї зброї під час невластивого для неї застосування є низькою.