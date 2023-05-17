Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

ОВА: за останні дні через російські обстріли прикордоння Харківщини загинули семеро людей

Харків після російських атак, фото ілюстративне

За останні дні через російські обстріли прикордоння Харківщини загинули семеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Якщо аналізувати останній місяць, то у нас було 140 обстрілів, з них 24 – це ракетні обстріли… Населені пункти прикордоння на півночі і на північно-східному напрямку, на Куп’янському, Вовчанському напрямку. За останні дні внаслідок таких обстрілів, на жаль, загинули семеро цивільних людей, більше десяти отримали поранення», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, обстріли Харківщини посилилися – лише за останню добу 24 населені пункти зазнали російських атак.

Харків і значна частина Харківщини перебувають під постійною загрозою обстрілів, які можуть здійснюватися як безпосередньо з території Росії, так і з контрольованих силами РФ частин Харківщини та Луганщини.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG