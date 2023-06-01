Загибель двох курсантів на Харківщині: відповідальні за навчання – відсторонені, триває розслідування

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що через загибель двох курсантів Національного університету цивільного захисту (ВНЗ ДСНС – ред.) на Харківщині триває службове розслідування.

«Вчора на Харківщині сталася трагедія, яка забрала життя двох молодих хлопців. Комісія апарату ДСНС вже проводить службове розслідування. Наразі 4 особи, відповідальні за навчальний процес, відсторонені. Ми зацікавлені у тому, щоб винні отримали справедливе покарання. Це великий біль та непоправна втрата», – йдться в повідомленні ДСНС у фейсбуці.

У відомстві заявили, що більше інформації буде після закінчення розслідування.

Напередодні на сторінці Національного університету цивільного захисту з’явилося повідомлення, що «в одному з підрозділів ДСНС України у Харківській області сталася надзвичайна подія, а саме детонація ВНП, тип якого встановлюється. На жаль, внаслідок події загинуло двоє співробітників ДСНС».

«Суспільне.Харків» пише з посиланням на свої джерела, що вибух стався, коли двоє хлопців «намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж».