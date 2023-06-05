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Одна людина загинула, 9 поранені через обстріл Росією Балаклії на Харківщині – ОВА

«За попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії із РСЗВ «Смерч», – заявив голова ОВА Олег Синєгубов

Один чоловік загинув, дев’ятеро людей поранені внаслідок обстрілу російськими силами Балаклії на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії із РСЗВ «Смерч». За інформацією медиків екстреної допомоги, зараз вже 9 поранених, з них троє – у важкому стані», – йдеться в повідомленні.

За словами Синєгубова, загарбники вдарили по приватному сектору, де розташована виключно цивільна інфраструктура.

На початку вересня 2022 року українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, в тому числі місто Балаклію.

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.

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