Вранці армія РФ здійснила масований обстріл Харківщини, є руйнування – влада

Вранці 4 червня армія РФ завдала масованого удару по Харківській області, йдеться в повідомленні голови обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

«Сьогодні вранці (4 червня – ред.) ворог вкотре масовано обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано два будинки та господарчі споруди. Крім того, зранку росіяни з вертольотів обстріляли село Івашки Богодухівського району. На щастя, без масштабних руйнувань і жертв», – розповів голова ОВА.

Крім того, за словами Синєгубова, вранці армія РФ здійснила танковий обстріл села Гур’їв Козачок Богодухівського району – «зафіксоване пряме влучання у будівлю Будинку культури, який зазнав значних пошкоджень».

Відомо, що протягом минулої доби армія РФ продовжувала обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

За словами голови Харківської ОВА були зафіксовані наступні пошкодження:

у с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено об’єкт цивільної промисловості, приватний будинок та господарчі споруди;

у с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлі ферми;

у Вовчанську пошкоджено заклад освіти, два приватні житлові будинки та автомобіль;

внаслідок обстрілу села Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, поранення зазнала жінка 74 років.

«На лінії зіткнення найактивніші бойові дії тривають на Куп'янському напрямку. Наші захисники надійно утримують свої позиції, та дають рішучу відсіч окупантам», – підсумував Синєгубов.

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.