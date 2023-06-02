Удар по Харківщині: двоє загиблих і кілька поранених, зокрема 3-річна дитина 

Російські війська в п’ятницю завдали удару двома керованими авіаційними бомбами по смт Ківшарівка Куп’янського району Харківської області, є жертви та постраждалі серед мирного населення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

«Пошкоджено житловий будинок. На жаль, двоє людей загинули - чоловік похилого віку та жінка. Крім того, отримали поранення три жінки та 3-річний хлопчик. Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється»,– написав Синєгубов у Telegram.

Синєгубов раніше повідомив, що минулої доби, 1 червня внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова поранення зазнали жінка 63 років і 56-річний чоловік. У Вовчанську внаслідок обстрілів постраждали троє людей. А у селі Гракове Чугуївського району на протитанковій міні підірвався трактор – 61-річний тракторист поранений.

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.