Синєгубов про російський обстріл Харкова: атакували цивільний об’єкт

У Харкові об’єкт, який сьогодні вдень атакували російські війська, є цивільним, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Це підприємство – виключно цивільне. До оборони воно стосунку не має. Це цивільні люди. Мета одна – це виключно терор місцевого населення і намагання знищити промисловий потенціал Харкова», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, під завалами людей вже немає, але про це можна буде стверджувати після завершення пошуково-рятувальних робіт.

Також Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, російські війська атакували місто ракетними системами С-300.

1 червня вдень російські війська атакували промисловий об’єкт в Індустріальному районі Харкова. Відомо про одну постраждалу внаслідок обстрілу.

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.