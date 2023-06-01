Війська РФ поцілили в промисловий об’єкт в Харкові, є постраждала – ОВА

Російські війська поцілили в промисловий об’єкт в Харкові, є постраждала, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацію, внаслідокударів РФ по промисловому об’єкту в Індустріальному районі міста Харків постраждала жінка 63 років», – написав він у телеграмі.

За його даними, медики провели огляд, госпіталізації постраждала не потребує.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що після російського удару по промисловому обʼєкту пожежі не було, але є руйнування.

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Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.