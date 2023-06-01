Влада підтвердила російські удари по Харкову

Російські війська завдають ударів по Харківщині, підтвердив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів», – написав він у телеграмі.

Також міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив вибухи в місті. За його даними, наразі відомо удар по Індустріальному району. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Раніше у соцмережах повідомлялося про звуки вибухів у Харкові.

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Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.