В ОП «Південь» розповіли, скільки ракетоносіїв тримає РФ у Чорному морі

Станом на ранок суботи, 3 червня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває два надводних кораблі РФ із загальним залпом до 16 ракет «Калібр», йдеться в повідомленні Оперативного командування «Південь».

«Рівень ракетної загрози для всіх регіонів України – високий. Не нехтуйте власною безпекою, оперативно і правильно реагуйте на сигнали повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень.