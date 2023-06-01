У ВМС повідомили, скільки кораблів РФ чергують у Чорному морі

У Чорному морі станом на ранок 1 червня на бойовому чергуванні перебувають дев’ять ворожих кораблів, з них три – носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 16 ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів», – йдеться в повідомленні.

В оперативному командуванні «Південь» наголосили, що рівень ракетної загрози залишається «дуже високим».

«Не маючи переконливих успіхів на лінії бойового зіткнення, ворог намагається максимально тиснути і тероризує тилові регіони не менш прифронтових, створюючи враження своєї потужності і непереможності, все частіше застосовує балістику, вишукує тактику протидії нашій ППО», – заявили військові.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Повітряні сили повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень.