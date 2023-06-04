Ракетний удар по Підгородньому: з-під завалів дістали тіло дворічної дівчинки

Внаслідок ракетного удару по передмісті Дніпра, селищу Підгороднє, ввечері 3 червня, загинула дворічна дівчинка, її тіло рятувальники дістали з-під завалів, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок атаки постраждало 22 людини, із них – п’ятеро дітей.

«Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи», – розповів Лисак.

Відомо, що вночі над Дніпропетровщиною вдалось збити дві крилаті ракети армії РФ, а також один безпілотник.

«По Нікополю окупанти вдарили з артилерії. Загорілися два авто, пожежі вже загасили. Побиті 3 багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. На щастя, без жертв», – підсумував голова ОВА.

Російські військові завдали удару по передмістю Дніпра ввечері 3 червня. За повідомленням «Суспільного», це сталося ще до оголошення повітряної тривоги в області. Зазвичай таке свідчить про використання силами РФ для наземного удару систем ППО С-300 або С-400.