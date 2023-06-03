Число поранених у Підгородньому зросло до 20, під завалами шукають дитину

Число поранених унаслідок російського удару по житловому будинку в передмісті Дніпра, селищі Підгороднє, зросло до 20, з них 17 людей госпіталізовані.

«Пʼять дітей поранив ворог у Підгородненській громаді. Стан трьох хлопців на зараз медики оцінюють як тяжкий. Вони в операційних.

Дівчата 11 та 17 років у задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно», – написав у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також, за його словами, під завалами понівеченого будинку рятувальники продовжують шукати людей. «Ймовірно, там є дитина», – додав високопосадовець.

Російські військові завдали удару по передмістю Дніпра ввечері 3 червня. За повідомленням «Суспільного», це сталося ще до оголошення повітряної тривоги в області. Зазвичай таке свідчить про використання силами РФ для наземного удару систем ППО С-300 або С-400.