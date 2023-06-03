У передмісті Дніпра після обстрілу є руйнування і поранені, під завалами – люди

Щонайменше шість людей зазнали поранень унаслідок російського обстрілу Пігородненської громади поблизу Дніпра ввечері 3 червня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Під завалами люди. Попередньо, є шестеро постраждалих, серед них – шестирічний хлопчик. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Спалахнуло дві пожежі, вогнеборці приборкують полумʼя. Понівечений також рятувальний підрозділ», – повідомив чиновник у телеграм-каналі.

Перед цим «Суспільне» повідомило, що вибух у Дніпрі чули ще до оголошення повітряної тривоги.

Станом на 22:30 повітряна тривога в Дніпрі та області скасована, але триває в Запорізькій, Донецькій і Харківській областях.