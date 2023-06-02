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Влада Херсонщини попереджає про ймовірну російську атаку на хімічному заводі на півночі Криму

Завод Кримський титан, фото архівне

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін попереджає про підготовку російськими військами провокації на хімічному заводі в Армянську (Крим).

«За даними сил спротиву росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу «Кримський Титан» вибухівку і мінують територію. Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин, що призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля», – написав він у телеграмі

За словами Прокудіна, через вибух на заводі можуть постраждати АР Крим і щонайменше ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор.

Херсонська ОВА також оприлюднила пам’ятку, як діяти у разі хімічної небезпеки.

Перевірити ці дані незалежно наразі неможливо.

Армянськ, як і вся територія Криму, а також лівобережжя Херсонської області наразі перебувають під окупацією російських військ.

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