Влада Херсонщини попереджає про ймовірну російську атаку на хімічному заводі на півночі Криму

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін попереджає про підготовку російськими військами провокації на хімічному заводі в Армянську (Крим).



«За даними сил спротиву росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу «Кримський Титан» вибухівку і мінують територію. Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин, що призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля», – написав він у телеграмі

За словами Прокудіна, через вибух на заводі можуть постраждати АР Крим і щонайменше ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор.



Херсонська ОВА також оприлюднила пам’ятку, як діяти у разі хімічної небезпеки.

Перевірити ці дані незалежно наразі неможливо.

Армянськ, як і вся територія Криму, а також лівобережжя Херсонської області наразі перебувають під окупацією російських військ.