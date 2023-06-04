Нічна атака Росії по Україні: знищено чотири крилаті ракети і три дрони – ЗСУ

У ніч проти 4 червня в Україні вкотре лунала масштабна повітряна тривога – армія РФ завдала удару ракетами та безпілотниками типу «Shahed-136/131», йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

З 1:00 по 04:00 неділі 4 червня російські військові застосували п’ять іранських ударних БПЛА «Shahed-136/131» з Брянської області (РФ), а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, які випустили із шести бомбардувальників Ту-95мс із району Каспію, уточнюють українські військові.

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони!», – йдеться у повідомленні.

Російські військові завдали удару по передмістю Дніпра ввечері 3 червня. За повідомленням «Суспільного», це сталося ще до оголошення повітряної тривоги в області. Зазвичай таке свідчить про використання силами РФ для наземного удару систем ППО С-300 або С-400.