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На Харківщині через обстріл РФ пошкоджений трубопровід із аміаком – ОВА

Відбулася розгерметизація трубопроводу в Куп’янському районі

У Куп’янському районі Харківської області внаслідок російських обстрілів пошкоджений трубопровід із аміаком, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу», – написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, в області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації.

«На місці працюють усі профільні служби. Про всі деталі будемо повідомляти згодом», – додав голова ОВА.

Раніше сьогодні Синєгубов повідомляв, що один чоловік загинув, дев’ятеро людей поранені внаслідок обстрілу російськими силами Балаклії на Харківщині.

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.

Аміак – безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний, він легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків. Для захисту, коли стався витік потрібно: загерметизувати вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води).

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