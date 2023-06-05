Російські військові здійснили 27 обстрілів на Сумщині 5 червня – ОВА

Упродовж 5 червня сили РФ здійснили 27 обстрілів громад Сумської області, в цілому зафіксовано 94 вибухи. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

«Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигінська, Хотінська громади», – ідеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілів потерпілих немає, є пошкодження однієї адміністративної будівлі та ліній електропередач у двох громадах.

Російські військові регулярно обстрілюють прикордонні українські області, включно із Сумщиною.