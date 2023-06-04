«Природа на нашому боці»: Гуменюк пояснила, чому Росія вивела ракетоносії з Чорного моря

Росія вивела з Чорного моря всі ракетоносії та не застосовувала їх під час атаки в ніч проти 4 червня, розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Цього разу (під час атаки вночі 4 червня – ред.) активність ворожа була переважно в повітрі. Це були безпілотні літальні апарати ударного типу і ракети повітряного базування. Морські ракетоносії, злякавшись шторму, були заведені в пункти базування. Природа на нашому боці», – пояснила Гуменюк.

За її словами, носії ракет були заведені у пункти базування ще до початку масштабної повітряної тривоги в Україні. Станом на ранок «шторм не дозволяє армії РФ вивести їх у море».

Всього, за даними оперативного командування «Південь», у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 12 російських кораблів, уточнила Гуменюк.

У ніч проти 4 червня в Україні вкотре лунала масштабна повітряна тривога – армія РФ завдала удару ракетами та безпілотниками типу «Shahed-136/131».

З 1:00 по 04:00 неділі 4 червня російські військові застосували п’ять іранських ударних БПЛА «Shahed-136/131» з Брянської області (РФ), а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, які випустили із шести бомбардувальників Ту-95мс із району Каспію, уточнюють українські військові.

У ніч проти 4 червня російські військові завдали ракетного удару по оперативному аеродрому в Кіровоградській області, зазначив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Також Ігнат каже, що «в Сумській області дрони влучили в об’єкти інфраструктури, про це, можливо, більше повідомлять місцеві».