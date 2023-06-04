Дві ракети російської армії влучили в оперативний аеродром біля Кропивницького – Ігнат

У ніч проти 4 червня російські військові завдали ракетного удару по оперативному аеродрому в Кіровоградській області, зазначив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, вночі армія РФ запустила по Україні шість ракет та п’ять ударних безпілотників – «у Сумській області дрони влучили в об’єкти інфраструктури, про це, можливо, більше повідомлять місцеві».

Речник Повітряних сил уточнив, що в Україні є десятки оперативних аеродромів і це «ласий шматок для ворога».

У ніч проти 4 червня в Україні вкотре лунала масштабна повітряна тривога – армія РФ завдала удару ракетами та безпілотниками типу «Shahed-136/131».

З 1:00 по 04:00 неділі 4 червня російські військові застосували п’ять іранських ударних БПЛА «Shahed-136/131» з Брянської області (РФ), а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, які випустили із шести бомбардувальників Ту-95мс із району Каспію, уточнюють українські військові.