КМВА про нічну атаку РФ: збили всі цілі, уламки ракет виявили в двох районах Києва

Під час нічної атаки біля Києва було виявлено і знищено понад 20 російських повітряних цілей, їх всі знищили, повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.

За даними КМВА, уламки російських ракет виявили у Дніпровському та Деснянському районах Києва.

У Деснянському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину.

«Дніпровський р- н, (Воскресенські сади). Виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі, горіння немає, потерпілих попередньо немає», – повідомляють в адміністрації.

Уночі 6 червня повітряна тривога оголошена в більшості областей України. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну 35 крилатими ракетами, їх всі знищили. Росія атакувала з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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У Головному управлінні розвідки повідомляють, що Росія продовжує виробляти ракети, попри міжнародні санкції. За даними ГУР, Москва може виготовляти близько 25 «Калібрів» на місяць, Х-101 – 35 одиниць, «Кинджалів» – дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до «Іскандер-М» – п’ять одиниць.