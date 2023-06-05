У КМВА перелічили, скільки запущених РФ ракет і дронів збили над Києвом у травні

Сили протиповітряної оборони України у травні знищили в повітряному просторі над Києвом сім аеробалістичних ракет «Кинджал», 13 балістичних ракет «Іскандер», 65 крилатих ракет Х-101, Х-555 і «Калібр» і 169 безпілотників, запущених Росією, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

У КМВА уточнили, що це «орієнтовні дані».

«Ніколи за історію нашої планети жодне місто, жодної країни не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами і сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень», – заявили в адміністрації.

Раніше розвідка Великої Британії підрахувала, що протягом травня 2023 року російські війська запустили понад 300 іранських ударних безпілотних літальних апаратів Shahed проти України, і назвала це найінтенсивнішим використання цієї системи озброєнь на сьогодні.

«Ймовірно, Росія запускає так багато БПЛА, намагаючись змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони. Навряд чи Росія досягла особливого успіху: Україна нейтралізувала щонайменше 90% БПЛА, що атакували, використовуючи переважно свою старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони та радіоелектронні перешкоди», – йдеться у повідомленні.

Упродовж травня російські військові здійснили майже 20 атак на Київ із використанням як ракет різних типів, так і безпілотників. Сили ППО збили понад 90% ракет і дронів, під час окремих атак результативність їхньої роботи сягала 100%. Попри це, внаслідок падіння уламків ракет упродовж останнього місяця були загиблі і поранені, в тому числі й діти.