Війська РФ скинули авіабомби на центр Торецька – 3 цивільних поранені, 3 поліцейських зазнали контузії

Російські війська 5 червня обстріляли Торецьк Донецької області. За попередніми даними, два удари по центру міста було завдано із використанням ФАБ-250, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«У результаті обстрілу двоє жінок і один чоловік отримали осколкові поранення. Наразі їх ушпиталено. Крім того, під час несення служби троє правоохоронців, які проїжджали повз, зазнали контузій. Також від вибуху пошкоджено навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру, адмінбудівлю та приміщення банку», – розповіли в ОГП.

Повідомляється, що Донецька облпрокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що 4 червня російські війська поранили трьох жителів Донеччини: у Торецьку, Максимівці та Новомарковому.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.