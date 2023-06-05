Ракетний удар по Підгородньому: матір загиблої дитини перебуває у важкому стані

Після ракетного удару по передмісті Дніпра, по Підгородненській громаді, в лікарні залишаються 12 людей, матір загиблої дитини перебуває у важкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Постраждалих у нас 25 людей, серед них є 5 дітей – троє перебувають на стаціонарному лікуванні. Загалом у лікарні перебувають 12 людей, з них одна жінка – у важкому стані, лікарі боряться за її життя. Це матір загиблої дворічної дитини», – розповів в ефірі національного телемарафону.



За його словами, пошуково-рятувальна операція вже завершилася, але розбір завалів триває.

Російські військові завдали удару по передмістю Дніпра ввечері 3 червня. За повідомленням «Суспільного», це сталося ще до оголошення повітряної тривоги в області. Зазвичай це свідчить про використання силами РФ для наземного удару систем ППО С-300 або С-400. Внаслідок цього удару загинула дворічна дівчинка, її тіло 4 червня рятувальники дістали з-під завалів.