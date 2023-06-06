35 із 35. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про знищення вночі всіх російських ракет

Росія в ніч на 6 червня атакувала Україну крилатими ракетами, Повітряні сили ЗСУ знищили всі 35 ракет, які запустили російські війська.

«Уночі 6-го червня 2023 року в період з 00.30 по 04.00 год окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування «Центр», – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними українських військових, Росія атакувала з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Уночі 6 червня повітряна тривога оголошена в багатьох областях України. Ще до першої години ночі рекомендацію прослідувати в укриття отримали жителі Києва, Київської та Чернігівської областей.

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У Головному управлінні розвідки повідомляють, що Росія продовжує виробляти ракети, попри міжнародні санкції. За даними ГУР, Москва може виготовляти близько 25 «Калібрів» на місяць, Х-101 – 35 одиниць, «Кинджалів» – дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до «Іскандер-М» – п’ять одиниць.