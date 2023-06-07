ГУР щодо ударів по Києву: «Росії не завжди важливо, по якій цілі буде влучання»

Російським військовим, які обстрілюють крилатими ракетами Київ, «зазвичай не дуже важливо, чи вдасться влучити у стратегічний об’єкт, чи пошкодити цивільну інфраструктуру», зазначив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

«Увага ворога на Києві. У них є конкретний перелік цілей. Але, розуміючи, що в багатьох випадках зброя не є високоточною, вони припускають, що цілі можуть бути не уражені, а може постраждати цивільна інфраструктура. Це їх свідома політика. В цілому тероризування Києва – це комплексна задача ворога, і не завжди важливо, по якій цілі буде влучання», – розповів він.

У розвідці уточнили, що в РФ змінилась тактика обстрілів «після провалу зимової кампанії» – «терористичної хвилі ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, коли була спроба занурити Україну в пітьму, посіяти паніку серед населення». Юсов каже, що «після фіаско була пауза деякий час, момент накопичення ракетоносних озброєнь, а після паузи ми бачимо повтор».

Представник ГУР зауважив, що «більшу частину ракетного арсеналу, особливо високоточного озброєння, рашисти вже не можуть відновити». Але, за інформацією розвідки, це не означає, що «армія РФ втратила здатність до повторення ракетних ударів, тому Україна й посилює своє ППО».

Уночі 6 червня повітряна тривога оголошена в більшості областей України. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну 35 крилатими ракетами, їх всі знищили. Росія атакувала з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

У Головному управлінні розвідки повідомляють, що Росія продовжує виробляти ракети, попри міжнародні санкції. За даними ГУР, Москва може виготовляти близько 25 «Калібрів» на місяць, Х-101 – 35 одиниць, «Кинджалів» – дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до «Іскандер-М» – п’ять одиниць.