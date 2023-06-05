Росія тримає в Чорному морі угруповання з 10 кораблів – Гуменюк

Російське корабельне угруповання в Чорному морі станом на 5 червня складає 10 одиниць, повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі проєкту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії.

«Зараз на бойовому чергуванні один ракетоносій, споряджений вісьмома ракетами типу «Калібр». Загалом угруповання кораблів у Чорному морі становить 10 одиниць, але це і розвідники, і судна забезпечення. З атакуючих – ось цей малий ракетний корабель, який готовий бути застосований», – заявила вона.

За словами Гуменюк, треба бути готовим до того, що російські війська не відмовляться від своєї тактики і будуть продовжувати обстріли.

«Ворог має для цього ресурси, потенціал і, зокрема, вивів ракетоносій на чергування, а це означає, що він готовий здійснити ракетну атаку будь-якої миті, тому сигнали повітряної тривоги залишаються попередженням про небезпеку, і нехтувати ними не можна», – сказала Гуменюк.

Станом на 10-ту ранку 5 червня у Військово-морських силах Збройних сил України повідомляли про шість російських кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі, зокрема один носій крилатих ракет «Калібр».

Минулого тижня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Донбас.Реалії заявив, що скорочення інтенсивності ракетних обстрілів у березні і квітні Росія використовувала для накопичення ударного потенціалу.

За словами Юсова, Росія нині ще здатна виробляти «умовно до 30 «Калібрів» на місяць» і кілька штук «Іскандерів».