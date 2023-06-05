Що відбувається на Запорізькому напрямку?

- У Генштабі ЗСУ «немає інформації» про великий наступ в Донецькій області, повідомив речник у коментарі Reuters. Перед цим російське Міноборони заявило про початок українського контрнаступу. Інститут вивчення війни тим часом пише, що ЗСУ, ймовірно, просунулися на Запорізькому напрямку.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Україна створила в Росії так звані «диверсійні осередки» – мережу агентів, яким передає безпілотники власного виробництва, пишуть журналісти CNN з посиланням на дані офіційних осіб. Наскільки це реально?
- Ревізія укриттів: столичні укриття другий день поспіль перевіряють міський голова Києва Віталій Кличко та міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. Що виявили ревізори? Докладніше – у «Свобода Live».
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