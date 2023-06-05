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Сирський: українські військові рухаються вперед на Бахмутському напрямку

Український танк поблизу Бахмуту на Донеччині, 12 травня 2023 року

Українські військові рухаються вперед на Бахмутському напрямку, заявив командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський.

«Бахмутський напрямок. Знищення ворога триває, Сили оборони рухаються вперед. Дістаємо їх на землі та з повітря», – написав він у телеграмі 5 червня.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок.

Наступ ЗСУ: як танки вибили російських піхотинців з позицій під Бахмутом
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Вона пояснила, що російська сторона активно поширює інформацію про початок українського контрнаступу, щоб відволікти увагу від подій біля Бахмута.

«Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог – в обороні, хоче утримати позиції. На півдні – ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення. Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку», – заявила Маляр.

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