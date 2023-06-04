Наступ ЗСУ: як танки вибили російських піхотинців з позицій під Бахмутом?

Інтенсивність російських штурмів у районі Бахмуту знизилася, але бої продовжуються. Як поводиться зараз російська армія, де ЗСУ проводять штурми та як українські танки б'ють по російських позиціях? Про це все у новому випуску телепроєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

«Донбас Реалії» побували на Бахмутському напрямку, де у військовослужбовців 30 бригади ціла рота на російських трофейних танках Т-80.

«Це було на Ізюмському напрямку, спільно йшли 93-я, наша 30-ка, гнали їх. І вони покидали (танки – ред.), десь підірвані були, десь зовсім цілі, робочі. Вони часто саботували, щоб не виїжджати нікуди, в одних було засипано в циклони пісок, щоб машина грілась і не могла завестись, щоб не виїжджати», – розповідає боєць 30-ї ОМБр ЗСУ Ігор.

«На цьому набагато ефективніше працювати, швидкість набагато більша. По башні тут те ж саме, що в 64-му, це реактивний двигун стоїть вертолітний, його потужності більше набагато», – додає його побратим Володимир.

«Коли я пересів на ці машини, на ці танки, це, якби, доля мене приємно здивувала. Машини сподобалися, людям дуже подобаються ці машини. Різниця в тому, що вона швидша і маневреніша. Зрозуміло, коли танк приїжджає, по ньому ведуть вогонь, ведуть мінометний або артилерійський обстріл, відповідно йому треба швидко відпрацювати, швидко міняти свої позиції, з однієї позиції постріляв, з іншої поїхав постріляв і швидко відкотитися. Ну і ще плюс цієї машини, коли вона їде, передом наприклад до противника, то її не чути як 64-й», – каже ще один військовослужбовець 30-ї ОМБр ЗСУ з позивним «Вовк».

Детальніше про стрільбу танків із закритих позицій, тактику російської армії та про те, як безпілотники допомагають танкістам у роботі, дивіться у новому випуску «Донбас Реалії».