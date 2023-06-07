ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 – Генштаб

Українські військові минулої доби знищили російський штурмовик Су-25, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



«Авіація сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби знищено російський штурмовик Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 російських пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів та 18 «інших важливих цілей ворога».

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 313 літаків. Москва про свої втрати техніки не повідомляє.