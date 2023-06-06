Мінус 800 військових, гелікоптер і 6 РСЗВ – Генштаб ЗСУ про втрати Росії за добу

Росія минулої доби втратила 800 своїх військових, загалом від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 211 150 осіб,повідомляє 6 червня Генеральний штаб Збройних сил України.
Українські військові також навели дані про втрати російської техніки:
- танки – 3860 (+12 за минулу добу)
- бойові броньовані машини – 7543 (+20)
- артилерійські системи – 3603 (+36)
- РСЗВ – 590 (+6)
- засоби ППО – 351 (+2)
- літаки – 313
- гелікоптери – 299 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+23)
- крилаті ракети – 1171(+35)
- кораблі/катери – 18
- автомобільна техніка та автоцистерни – 6332 (+20)
- спеціальна техніка – 489 (+5)
У Генштабі уточнюють, що українські військові вчора збили російський гелікоптер Ка-52 на Шахтарському напрямку.
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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