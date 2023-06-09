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Впродовж доби Росія втратила понад тисячу військових та 10 танків – Генштаб ЗСУ

Знищений російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» на острові Зміїний, 18 грудня 2022 року, ілюстративне фото

Росія впродовж минулої доби, 8 червня, втратила 1010 своїх військових, загалом від початку повномасштабного вторгнення Москва втратила близько 213 770 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські військові також навели дані про втрати російської техніки:

  • танки – 3901 (+10 одиниць за останню добу)
  • бойові броньовані машини – 7600 (+24)
  • артилерійські системи – 3702 (+34)
  • РСЗВ – 599 (+4)
  • засоби ППО – 359 (+4)
  • літаки – 314
  • гелікоптери – 299
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13)
  • крилаті ракети – 1171
  • кораблі/катери – 18
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 6410 (+26)
  • спеціальна техніка – 502 (+2)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

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