Впродовж доби Росія втратила понад тисячу військових та 10 танків – Генштаб ЗСУ

Росія впродовж минулої доби, 8 червня, втратила 1010 своїх військових, загалом від початку повномасштабного вторгнення Москва втратила близько 213 770 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські військові також навели дані про втрати російської техніки:

танки – 3901 (+10 одиниць за останню добу)

бойові броньовані машини – 7600 (+24)

артилерійські системи – 3702 (+34)

РСЗВ – 599 (+4)

засоби ППО – 359 (+4)

літаки – 314

гелікоптери – 299

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13)

крилаті ракети – 1171

кораблі/катери – 18

автомобільна техніка та автоцистерни – 6410 (+26)

спеціальна техніка – 502 (+2)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.