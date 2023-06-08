Зеленський назвав «самознищенням» МКЧХ відсутність його допомоги жителям окупованої Херсонщини

Президент України Володимир Зеленський удруге за два дні розкритикував відсутність допомоги Міжнародного комітету Червоного Хреста на потерпілих від затоплення окупованих територіях Херсонської області.

«Очевидно, що відсутність деяких міжнародних організацій у зоні лиха зараз саме на окупованій території – того ж таки Міжнародного Червоного Хреста, – відсутність їхньої допомоги нашим людям на окупованій території для таких організацій, мені здається, це неправильно і є просто самознищенням», – сказав Зеленський у нічному відеозверненні 9 червня. Цю ж організацію в негативному контексті президент України згадував у попередньому відеозверненні.

Натомість він відзначив діяльність на вільній від окупації території українського Червоного Хреста та багатьох інших організацій.

Зеленський також похвалив роботу ДСНС, поліції та військових із порятунку людей із затоплених районів.

«Евакуація триває. Всюди, де можемо витягнути людей із зони затоплення, робимо це… Кожен і кожна, хто залучений, – я хочу вам подякувати!» – сказав глава держави.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Водночас Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Аналітики американського Інституту вивчення війни, ISW, заявили напередодні, що не можуть дати остаточної оцінки щодо відповідальної сторони за руйнування Каховської ГЕС, але, за їхніми словами, баланс доказів свідчить про те, що російські війська навмисно пошкодили дамбу.

Руйнування гідроелектростанції, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.