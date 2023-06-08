Зеленський розповів Ґреті Тунберґ про катастрофу на Каховській ГЕС. Активістка назвала Росію відповідальною

Президент України Володимир Зеленський звернувся до понад 30 світових екоактивістів, лідерів думок та міжнародних експертів щодо наслідків руйнування дамби Каховської ГЕС. Як повідомляє офіс глави держави, серед учасників зустрічі, яка відбувалася по відеозвʼязку, була шведська екоактивістка Ґрета Тунберґ, а також віцеспікерка Європейського парламенту Гайді Хаутала, експрезидентка Ірландії Мері Робінсон, а також активісти та журналісти, що висвітлюють екологічну тематику.

За словами Зеленського, в Україні буде створено спеціальну експертну групу, яка займеться питаннями притягнення Росії до відповідальності за злочини екоциду на українській території.

Український президент відзначив, що «у понад 30 населених пунктах життя зламане». «Для сотень, тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнено підхід, доступ до питної води через знищення дамби, затоплено сховища палива, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин», – наголосив Зеленський.

Ґрета Тунберґ уже відреагувала на отриману інформацію. У твітері вона написала, що «Росія має відповісти за свої злочини».

«Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством», – вважає екоактивістка.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Водночас Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Аналітики американського Інституту вивчення війни, ISW, заявили напередодні, що не можуть дати остаточної оцінки щодо відповідальної сторони за руйнування Каховської ГЕС, але, за їхніми словами, баланс доказів свідчить про те, що російські війська навмисно пошкодили дамбу.

Руйнування гідроелектростанції, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.