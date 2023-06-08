Після приїзду Зеленського Путін прислав на затоплену Херсонщину заступника голови своєї адміністрації

Заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко 8 червня приїхав до окупованої частини Херсонської області, яка постраждала від руйнування греблі Каховської ГЕС.

Кирієнко побачив затоплені території Голої Пристані та Олешків і відвідав один із пунктів тимчасового розміщення, «щоб дізнатися, як відбувається евакуація людей та яка допомога потрібна», повідомляють російські інформагенції з посиланням на депутата Державної думи Ігоря Кастюкевича.

Раніше 8 червня речник російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не має планів особисто побувати на постраждалих територіях.

Також 8 червня в потерпілих унаслідок руйнування Каховської ГЕС Херсонській та Миколаївській областях побував президент України Володимир Зеленський.

За даними російської влади, з окупованих РФ затоплених територій евакуйовано 4,3 тисячі людей. Наразі відомо про загибель пʼяти людей.

Представники законної місцевої влади кажуть, що на окупованих територіях ситуація з евакуацією складна. За даними мера Олешків Євгена Рищука, на окупованому Лівобережжі евакуацією займаються волонтери, яким сили РФ часто перешкоджають у доступі до потерпілих.

Сьогодні МЗС України повідомило, що домовилося із ООН про відправку груп, які будуть направлені у постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей. Але для цього необхідні гарантії безпеки від РФ. Москва поки на це офіційно не реагувала.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

У компанії «Укргідроенерго» переконані, що руйнування окупованої Каховської ГЕС спричинив вибух всередині станції, і що такий вибух стався у трьох місцях.

США і Велика Британія заявляють, що поки зарано говорити, що спричинило руйнування Каховської ГЕС.